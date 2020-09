Denemarken neemt strengere maatregelen tegen coronavirus, Zweden voert versoepeling door

Denemarken heeft dinsdag strengere maatregelen aangekondigd om de stijging van het aantal Covid-19-besmettingen een halt toe te roepen. Zo moeten horecazaken in de Deense hoofdstad Kopenhagen om 22 uur de deuren sluiten en ook feestjes thuis zijn na dat uur niet meer toegelaten. De nieuwe maatregelen gelden tot 1 oktober.

“Het aantal besmettingen heeft een hoog niveau bereikt en het aantal ziekenhuisopnames is toegenomen. Het gezondheidsinstituut waarschuwt dat we aan de vooravond staan van wat kan uitgroeien tot een tweede golf”, sprak premier Mette Frederiksen op Instagram. “Het is nu dat het er toe doet. We moeten de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten opvolgen”, benadrukte ze.

Het Deense gezondheidsinstituut SSI raadt alle inwoners van Denemarken intussen ook aan om “sociale bubbels” te creëren. “We zouden misschien vijf à tien mensen moeten aanduiden met wie we omgaan. Met hen gaan we de herfst doorbrengen”, zei SSI-directeur Kåre Mølbak op een persconferentie. In het 5,8 miljoen inwoners tellende land werden dinsdag voor de vierde dag op rij meer dan 300 nieuwe besmettingen opgetekend, wat ongeveer evenveel is als in april.

Zweden versoepelt

Terwijl in Denemarken de regels dus aanscherpen, gaat buurland Zweden over tot een versoepeling. Per 1 oktober wordt namelijk het verbod op bezoek in rusthuizen opgeheven. Dat verbod is inmiddels bijna zes maanden van kracht en is een van de weinige maatregelen die Zweden invoerde in de strijd tegen het coronavirus.

Het land houdt er al van bij de uitbraak van het virus een meer ontspannen aanpak van de pandemie op na. Zo zijn scholen, restaurants en winkels steeds opengebleven. Dat heeft er evenwel voor gezorgd dat Zweden aanzienlijk meer besmettingen en overlijdens heeft geregistreerd dan de omringende landen Denemarken, Noorwegen en Finland.