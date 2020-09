Vier jaar cel gevorderd voor voetbalanalist Stéphane Pauwels voor gewelddadige overval uit 2017

Het federaal parket heeft vier jaar cel gevorderd voor de voormalige presentator bij RTL-TVI Stéphane Pauwels. Hij wordt ervan beschuldigd mededader te zijn van een gewelddadige overval op een villa in Lasne in maart 2017. Voor het bezit van cocaïne werd een gevangenisstraf van zes maanden geëist.

Frédéric G. werd in maart 2017 door de politie gekneveld teruggevonden na een gewelddadige homejacking. Volgens het parket hadden Pauwels en zijn vriendin Vanessa Colassin het gemunt op G.. Hij was de ex-vriend van Colassin waarover ze nog vaak slecht praatte tegen Pauwels. Pauwels was geïrriteerd dat G. zijn vriendin lastigviel en wilde daar “een oplossing” voor vinden. Hij had contact opgenomen met een vriend, Jamal Ennif, die uiteindelijk de opdracht zou hebben gegeven voor de overval. Hij zei dat hij G. alleen maar een paar opdonders wilde verkopen en dat hij verrast was van het geweld dat tijdens de overval had plaatsgevonden.

Procureur Julien Moinil achtte Pauwels medeverantwoordelijk omdat hij wel degelijk zou hebben geweten dat er geweld zou worden gepleegd tijdens de homejacking in Lasne. De procureur noemde het niet aanvaardbaar dat hij het recht in eigen handen had willen nemen. Bovendien was Pauwels in het bezit van cocaïne, waarvoor de procureur nog eens zes maanden cel heeft geëist.

Ook Colassin wordt door de procureur beschouwd als mededader van de overval in Lasne. Voor haar heeft de openbaar aanklager een gevangenisstraf van vier jaar gevorderd, plus drie maanden voor het bezit van cocaïne.

Het proces vindt plaats in het evenementencomplex Lotto Mons Expo en beslaat naast de overval van Lasne nog een reeks van ongeveer 20 homejackings en gewelddadige inbraken die tussen 2015 en 2017 hebben plaatsgevonden. Pauwels wordt alleen gelinkt aan het feit in Lasne.