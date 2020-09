Woordvoerder: “Natuurlijk keert Navalny terug naar Rusland, andere opties nooit overwogen”

De Russische opposant Aleksej Navalny zal terugkeren naar Rusland, zo zegt zijn woordvoerder. Hij wordt momenteel verzorgd in een Duits ziekenhuis voor vergiftiging.

“De hele ochtend hebben journalisten me aangeschreven en gevraagd of het klopt dat Aleksej van plan is terug te keren naar Rusland”, aldus woordvoerster Kira Jarmysj op Twitter. “Het komt me vreemd over dat iemand het tegendeel zou denken. Eens te meer bevestig ik aan iedereen: andere opties zijn nooit overwogen.”

Navalny wordt in het Berlijnse Charité-ziekenhuis behandeld voor de gevolgen van een vergiftiging met een novitsjok-zenuwgif. Eerder constateerde een Duits laboratorium dat daar sprake van is. Dat werd maandag bevestigd door een Frans en een Zweeds laboratorium.