Griekse politie pakt vijf verdachten op voor brand in vluchtelingenkamp Moria

In Griekenland hebben de veiligheidsdiensten vijf vermoedelijke brandstichters opgepakt die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de brand in het vluchtelingenkamp Moria, op het eiland Lesbos, van vorige week. Dat heeft de Griekse minister van Civiele Bescherming Michalis Chrisochoidis dinsdag gezegd.

“De brandstichters zijn opgepakt. Het zijn jonge migranten. Een andere verdachte wordt nog gezocht”, verklaarde hij op de staatsradio ERT. In politiekringen klonk het dat het gaat om Afghanen van wie de asielaanvraag werd afgewezen.

Het vluchtelingenkamp werd bijna volledig in de as gelegd nadat op verschillende plekken tegelijk brand was ontstaan. Meer dan 12.500 migranten bleven dakloos achter. Om deze mensen te huisvesten heeft Athene een tentenkamp opgezet, niet ver van het oude kamp in Moria.

Charles Michel wil “sterk antwoord” van EU op migratievraagstuk

De Europese Unie moet een “eerlijk, sterk en doeltreffend antwoord” formuleren op het migratievraagstuk na de brand in Moria. Dat heeft Europese Raadsvoorzitter Charles Michel dan weer gezegd in Athene. Later op de dag brengt hij nog een bezoek aan Lesbos.

Michel heeft de Europese lidstaten opgeroepen “meer convergentie” aan de dag te leggen wat betreft de opvang van migranten, de asielpolitiek en het terugkeerbeleid. Hij geeft toe dat de Europese Unie op dat vlak voor een uitdaging staat, die ten gronde zal worden bediscussieerd wanneer de Commissie op 23 september haar voorstellen voor een nieuw migratiebeleid op tafel legt. “Ik hoop dat we op operationeel niveau vooruitgang kunnen boeken”, zei Michel na een ontmoeting met de Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis. Zijn regering kreeg lof van Michel omdat ze al snel na het drama op Lesbos hulp kon vrijmaken.

België heeft zich intussen bereid verklaard 12 niet-begeleide minderjarigen op te vangen. Daarvoor kijkt de regering naar de beschikbare capaciteit. Vooraleer het zo ver is, is er nog een initiatief van de Grieken nodig, valt bij minister van Asiel en Migratie Maggie De Block te horen. Het is ook aan Griekenland om zijn behoeften op het vlak van opvang, materieel, medische hulp, enzovoort in kaart te brengen. In functie daarvan kan worden bekeken wat nog tot de mogelijkheden behoort.