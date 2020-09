WHO oordeelt: Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen zijn illegaal

De importheffingen die de Verenigde Staten twee jaar geleden instelden op Chinese goederen gingen tegen de internationale handelsregels in. Dat heeft de Wereldhandelsorganisatie WTO besloten.

De beslissing kan door de VS nog worden aangevochten. Omdat de VS de WTO met een aantal maatregelen vrijwel tandeloos heeft gemaakt, betekent zo’n beroep feitelijk dat er geen straf komt. Een Amerikaans beroep moet binnen zestig dagen worden ingediend.

De VS stelden in 2018 importheffingen in op ongeveer 550 miljard dollar aan goederen die China naar de VS exporteerde. De stap was een onderdeel van de handelsoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump met China ontketende. Trump vond dat de handelsbalans tussen zijn land en China te veel in het voordeel van het Aziatische land uitsloeg.

Voor de importheffingen gebruikten de VS een handelswet uit de jaren zeventig. Die was in onbruik geraakt toen de Amerikanen in de jaren negentig besloten eerst gebruik te maken van de processen van de WTO om geschillen tot een goed einde te brengen voordat importheffingen zouden worden gebruikt.