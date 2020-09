Rechter: Poolse premier overtrad in aanloop naar verkiezingen “schaamteloos” de wet

De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft op “schaamteloze” wijze de wet overtreden toen hij het Poolse postbedrijf opdracht gaf om met het oog op de presidentsverkiezingen in het land - oorspronkelijk gepland voor 10 mei - een stemming per brief voor te bereiden. Dat heeft een rechter in Warschau dinsdag geoordeeld.

Voorafgaand aan de verkiezingen had de regerende meerderheid te kennen gegeven de stembusgang te willen omvormen en enkel de mogelijkheid te voorzien om per brief te stemmen. Dat was in Polen nooit eerder georganiseerd, en dus was een wetswijziging nodig. Het parlement keurde die slechts enkele dagen voor de verkiezingen zouden plaatsvinden goed. Morawiecki bleek het postbedrijf echter voordien al te hebben opgedragen om zo’n stemming per brief voor te bereiden, wat, samen met het kostenplaatje van die beslissing, voor consternatie zorgde in Polen.

“Noch de grondwet, noch de wetten aangaande de ministerraad kennen de premier bevoegdheden toe op vlak van het organiseren of voorbereiden van een verkiezing”, verklaarde rechter Grzegorz Rudnicki volgens het Poolse persbureau PAP.

“Verrassend”

In een verklaring aan de pers noemde regeringswoordvoerder Piotr Mueller de beslissing van de rechter “verrassend” en wees hij erop dat op het moment dat de opdracht werd gegeven voor bepaalde kwetsbare bevolkingsgroepen het recht om te stemmen per brief was goedgekeurd. Of er beroep zal komen tegen het vonnis, wordt nog bekeken, aldus Mueller. De oppositie heeft inmiddels al het ontslag van Morawiecki gevraagd, maar het is erg onwaarschijnlijk dat het zo ver komt.

Polen stelde de verkiezingen uiteindelijk uit naar 28 juni. Kiezers konden zowel in het stemlokaal hun stem uitbrengen als per brief stemmen. Zittend president Andrzej Duda won de stembusgang.