Coronacijfers in Limburg stijgen: “Laat je niet verleiden tot uitspattingen”

De coronacijfers zijn stijgende in Limburg, waar het meest recente reproductiegetal 1,3 bedraagt, zo meldt de provincie Limburg dinsdag. Gouverneur Jos Lantmeeters ziet dat de bereidwilligheid van de burger om de Covid-richtlijnen te blijven volgen sterk afneemt. “Blijf de richtlijnen volgen, laat je niet verleiden tot uitspattingen”, roept de gouverneur op. “Niemand is veilig voor Covid-19. Het virus is er nog steeds en zal ook nog een tijdje actief blijven.”

Momenteel liggen er in Limburg zes personen in het ziekenhuis, waarvan één persoon op intensive zorgen. Daarnaast vielen er sinds 1 augustus vijf overlijdens te betreuren. Gouverneur Lantmeeters uit zijn bezorgdheid over de stijgende cijfers dinsdag ook naar de lokale besturen en vraagt hen om actief te blijven communiceren en sensibiliseren, in het bijzonder over de zes gouden regels.

“Dat mensen het moeilijk hebben, daar is uiteraard begrip voor. Het is niet evident om de boog gespannen te houden voor zo’n lange tijd”, zegt Lantmeeters. “Maar tegelijk blijven de cijfers de voorbije weken dag na dag stijgen en zijn de besmettingen stilaan verspreid over de hele provincie en over alle lagen van de bevolking. Terugkomende vakantiegangers, scholen en het verenigingsleven duiken bijvoorbeeld vaker op als bron van besmetting. Het feit dat burgers terug meer bewegingsvrijheid hebben en interageren via verschillende domeinen in het leven, vertaalt zich in deze stijgende cijfers.”

Verder vraagt de gouverneur iedereen om zich niet te laten verleiden tot allerlei uitspattingen. “Vorige week kwamen enkele Limburgse voetbalclubs met ‘extra-sportieve’ activiteiten negatief in het nieuws. De beelden van dansende en zingende voetballers na de wedstrijd werden via social media gretig gedeeld. Onverantwoordelijk gedrag dat geleid heeft tot een lokale opstoot van het virus”, stelt Lantmeeters. “Dit soort wangedrag dat de gezondheid en de vrijheid van andere Limburgers in gevaar brengt, moet absoluut vermeden worden. Tegelijk ondermijnt dit de nauwgezette inspanningen van de overgrote meerderheid die wel de richtlijnen volgen.”