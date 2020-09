FNG-topman Dieter Penninckx moet maand langer in de cel blijven

De raadkamer in Mechelen heeft dinsdag beslist dat FNG-kopman Dieter Penninckx minstens een maand langer in de cel moet blijven. Penninckx was vrijdag opgepakt omdat hij en zijn vrouw zich niet hielden aan opgelegde voorwaarden van hun voorlopige invrijheidsstelling. Echtgenote Anja Maes kreeg een enkelband.

De twee worden samen met medeoprichter Manu Bracke verdacht van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, het misbruik van vennootschapsgoederen en het niet willen meewerken met beursautoriteit FSMA. Dinsdag werd ook duidelijk dat het onderzoek werd uitgebreid naar witwassen.

Naast de drie oprichters van FNG wordt ook Penninckx’ advocate Elke Janssens in verdenking gesteld in het dossier. Zij werd niet aangehouden.

Het is onduidelijk welke voorwaarden Penninckx en Maes hebben verbroken. Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket had het over “meerdere” inbreuken maar kon op vraag van de onderzoeksrechter niet dieper ingaan op het dossier. Beiden werden vrijdag opnieuw aangehouden, Maes kreeg een enkelbank maar Penninckx werd naar de gevangenis overgebracht. De komende maand blijft Penninckx aangehouden en blijft Maes onder elektronisch toezicht. Het onderzoek wordt volop voortgezet.