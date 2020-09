Fout bij gratis reispas: NMBS biedt ‘nullen’ excuses aan

Zo’n twee miljoen landgenoten hebben bij de NMBS al een Hello Belgium Railpass aangevraagd. Een fout bij de verwerking van die aanvragen zorgt ervoor dat sommige klanten als ‘null’ bestempeld zijn.

Het was onder andere een opleider bij de NMBS zelf die de kat de bel aanbond: een vriendin had een Hello Belgium Railpass ontvangen waarop niet de voornaam van de vrouw stond, maar wel een ander woord: ‘null Van Driessche’ werd het. Ook andere aanvragers van de speciale treinpas werden tot nullen omgedoopt. De Hello Belgium Railpass is de rittenkaart die de NMBS gratis uitgeeft op initiatief van de regering, die het toerisme in ons land op die manier een zetje wil geven.

@NMBS een vriendin kreeg haar Hello Belgium-railpass doorgestuurd met voornaam ‘null’. Kan/zal dit problemen veroorzaken? pic.twitter.com/WVXlwvsEY5 — Dries Verhauwaert (@dverhauwaert) September 15, 2020

Ondertussen zijn er al zo’n twee miljoen aanvragen geweest voor zo’n gratis twaalfrittenpas, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols, en slechts bij “een beperkt aantal” van die aanvragen zou null op de pas beland zijn. “Gedurende een korte periode van de verwerking is er een bug geweest,” aldus Crols. “We bieden onze excuses aan, maar we garanderen dat het probleem geen enkele impact heeft op het gebruik van de pas.” Het systeemprobleem is inmiddels opgelost, klinkt het nog.

Hey @NMBS met de railpass van mijn vrouw is blijkbaar iets fout gelopen met de voornaam, is dit een probleem bij gebruik? #dtv #hellobelgium pic.twitter.com/T7PGp4xO5y — Chris Vwp (@ChrisVwp) September 15, 2020

Treinreizigers in spe die met andere woorden een null in plaats van hun voornaam kregen, kunnen evengoed met de gratis pas rijden. De identificatie van de treinreizigers door de conducteur gebeurt op basis van de familienaam en geboortedatum, niét op basis van de voornaam. Null Van Driessche kan op beide oren slapen: vanaf oktober kan ze gratis en goed geregistreerd profiteren van de pas.