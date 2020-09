In alle vroegte op, schietles, poetsen en amper privacy: een dag in het leven van prinses-soldaat Elisabeth

Schieten, kaartlezen, marcheren, en ’s avonds de gang vegen. Zo ziet het leven van prinses Elisabeth (18) er dezer dagen uit. De oudste dochter van koning Filip is nog maar begonnen aan haar legeropleiding, of ze is al op kamp in Elsenborn in de Oostkantons, voor een maand durende militaire stage. Halfweg spraken we met twee van haar legeroversten, majoor Isabel Vanhavermaet en kapitein Gilles Marx. Zij schetsen de dag uit het nieuwe leven van de prinses-soldaat, van kwart voor zes ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. “Hier is ze niet Hare Koninklijke Hoogheid, maar kortweg Van België.”