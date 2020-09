Stad Louisville betaalt familie van Breonna Taylor 12 miljoen dollar om controversiële zaak rond dodelijke politie-inval af te kopen

Het stadsbestuur van Louisville, de grootste stad van de Amerikaanse staat Kentucky, heeft dinsdagavond aangekondigd dat het een financieel akkoord heeft gevonden met de familie van Breonna Taylor. Die zwarte vrouw werd in maart doodgeschoten door de politie bij een huiszoeking op twijfelachtige gronden in haar appartement.

Breonna Taylor was een 26-jarige ambulancier die op 13 maart werd doodgeschoten toen politieagenten haar appartement binnenvielen met een zogeheten ‘no knock’-huiszoekingsbevel, waarvoor de politie zich niet eerst kenbaar moet maken. Taylor en haar vriend Kenneth Walker lagen net in bed toen de agenten binnenvielen. In de veronderstelling dat het om een overval ging, schoot Walker op de binnenvallende agenten. Die schoten terug, en raakten Taylor daarbij dodelijk. De zaak deed in de Verenigde Staten grote twijfels rijzen over de ‘no knock’-huiszoekingsbevelen.

De aanleiding voor het huiszoekingsbevel bleek bovendien dubieus: de politie was eigenlijk op zoek naar twee andere mannen voor drugshandel. Taylor was twee jaar eerder bevriend geweest met één van de mannen. De politie voerde aan dat de verdenking bestond dat de man in kwestie drugs bewaarde in het appartement van Taylor, maar er werden geen drugs gevonden in de woning.

Protest

De zaak kreeg veel aandacht in de Verenigde Staten nadat de zwarte man George Floyd in mei om het leven kwam bij een politie-interventie. In het kader van de grootschalige protesten tegen politiegeweld en racisme die het land sindsdien in de ban houden, wordt de zaak-Taylor vaak aangehaald als een voorbeeld bij uitstek van excessief geweld tegen zwarte Amerikanen.

De familie van Taylor klaagde de stad Louisville dan ook aan voor doodslag. De stad en de familie hebben nu een akkoord om de rechtszaak te beëindigen met een minnelijke schikking ter waarde van 12 miljoen dollar. Die deal gaat ook gepaard met hervormingen van het politieapparaat, zoals de vereiste dat hogere officieren hun goedkeuring geven alvorens een rechter om een huiszoekingsbevel gevraagd kan worden.

Tamika Palmer, de moeder van Breonna Taylor (centraal) Foto: AP