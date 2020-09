Nieuw proces over euthanasie Tine Nys terwijl dokter al werd vrijgesproken: hoe kan dat en wat staat er op het spel?

Er komt een nieuw proces over de euthanasie op Tine Nys. In de plaats van een volksjury zullen beroepsrechters moeten uitmaken of Joris Van Hove, de arts die de euthanasie uitvoerde, dat correct en volgens de wet heeft gedaan. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat zegt dokter Van Hove? En hoe reageerde de familie? “Gerechtigheid en na tien jaar antwoorden krijgen, daar draait het hier om.”