Malinese ex-dictator Moussa Traoré overleden

De voormalige dictator Moussa Traoré, die van 1968 tot 1991 aan het hoofd stond van Mali, is dinsdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld.

“Moussa Traoré is vandaag om 12.05 uur bij hem thuis in Bamako overleden. We zijn in rouw”, verklaarde zijn neef Mohamed Traoré. Hij zei er niet bij wat de doodsoorzaak was.

Traoré kwam na een staatsgreep in 1968 aan het hoofd van zijn land te staan en bleef ruim 20 jaar aan de macht. Na zijn val werd hij tot tweemaal toe ter dood veroordeeld, maar hij kreeg gratie. De laatste jaren werd hij door diverse politici gezien als een wijze oude man en door hen om raad gevraagd.