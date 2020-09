China lanceert negen satellieten tegelijk van op zee

Van op een platform in de Gele Zee heeft China dinsdag negen satellieten tegelijk gelanceerd, zo hebben het officiële persbureau Xinhua en de gezaghebbende website space.com gemeld.

Om 03.23 uur Belgische tijd vertrok van op platform De Bo 3 een Lange Mars-11 draagraket. Het was de tweede keer dat China van op zee lanceerde. De primeur, met eveneens een Lange Mars-11, was in juni 2019.

De lading bestond uit negen Jilin-1 Gaofen-03-1 aardobservatiesatellieten. Zij kwamen in de geplande baan op ruwweg 535 km hoogte terecht. Dit jaar heeft China al 27 lanceringen verricht, maar vier daarvan zijn mislukt.