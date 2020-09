Nieuwe stunt, nieuwe tattoo: Mathieu Bonne uit ‘Kamp Waes’ zwemt als eerste ooit hele kustlijn af

Bredene -

Matthieu Bonne (27) is voortaan niet alleen gekend als ‘Kamp Waes’-deelnemer, maar ook als de eerste man ooit die erin geslaagd is de volledige Belgische kustlijn af te zwemmen. Van De Panne naar Knokke. Goed voor in totaal 74 kilometer en bijna 24 uur non-stop zwemmen. En voor een nieuwe tattoo, als trofee op zijn lijf.