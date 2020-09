Frank Tsadjout verlaat voetbalclub Charleroi. De 21-jarige Kameroense aanvaller werd pas begin juli opnieuw gehuurd voor een seizoen bij AC Milan, maar is niet tevreden met zijn geringe aantal speelminuten. Tsadjout had gehoopt om meer te spelen bij de leider in de Jupiler Pro League en keert terug naar Italië om daar door Milan uitgeleend te worden aan een ploeg uit de lagere afdelingen.

Delfi trekt dan toch niet naar Iran, maar wordt uitgeleend aan het Kroatische HNK Gorica