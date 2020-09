Vier nieuwe testcentra voor asymptomatische personen in het Brussels Gewest

Brussel - In het Brusselse Gewest moet er op korte termijn vier nieuwe testcentra komen waar asymptomatische personen terecht kunnen voor een Covid-19-test. Dat nieuws bevestigt Brussels minister voor Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo). De testcapaciteit wordt daarmee opnieuw verhoogd en dat moet dan weer de enorme drukte wegnemen die de huisartsen momenteel ondervinden.

De Brusselse overheid werkt samen met de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie aan het plan om binnenkort vier nieuwe testcentra te openen waar, net zoals het testdorp in Antwerpen, op grote schaal kan getest worden.

“De exacte locaties kan ik nog niet meegeven, maar we werken bijvoorbeeld al een tijdje aan het vinden van een locatie dichtbij het station Brussel-Zuid. Ook de exacte timing is nog onduidelijk. We willen niet op de zaken vooruit lopen, maar we werken er hard aan”, vertelt minister Maron.

Dankzij de opening van de nieuwe testcentra kan het aantal testen in Brussel in een eerste fase stijgen naar een gemiddelde van 5.000 per dag en later zelfs naar 9.000. Dat ligt in lijn met de federale capaciteit die naar 90.000 tests per dag voor België moet stijgen, meldt Maron nog.

Brusselse Huisartsenkring hoopt snel op minder werkdruk

De telefoon staat momenteel roodgloeiend bij de Brusselse huisartsen. “De afgelopen drie weken zien we het dag per dag erger en erger. De werkdruk is geweldig hoog”, zegt dokter Elisabeth Wallays, corona-coördinator bij de Nederlandstalige Brusselse Huisartsenkring (BHAK). De komst van de vier nieuwe testcentra moet voor beterschap zorgen, maar intussen vrezen de huisartsen dat het ergste nog moet komen.

“Mensen met lichte respiratoire klachten die normaal niet komen, komen er nu nog bij. Dat zorgt ook veel administratieve last, maar het probleem is dat het ergste nog moet komen met onder meer de griepvaccinaties. Als het zo blijft, is het niet te doen”, vreest Wallays. “Met de komst van de nieuwe testcentra is er het idee dat de artsen zich enkel nog op hun kerntaak en de zieke mensen richten. De testcentra zouden dan alles overnemen wat betreft mensen die gecontacteerd worden door de contactopspoorders, mensen die terugkeren van een reis of gewoon een snotneus hebben”, vertelt de corona-coördinator van de BHAK.

De lange wachttijden voor het verkrijgen van het testresultaat zorgen voor bijkomende druk op de schouders van de huisartsen. Ze nemen daardoor vaker zelf een test af. “Een reiziger die naar Marokko vertrekt moet binnen de 48 uur voor vertrek een negatieve test voorleggen. Die patiënt kan je niet naar een testcentrum sturen, waar het resultaat er pas na vijf dagen is”, verklaart Wallays.