Waarom KV Mechelen onzekere tijd tegemoet gaat: zes pertinente vragen

De ontwikkelingen rond Dieter Penninckx zorgen voor onrust bij de supporters van KV Mechelen. Het bestuur van Malinwa beweert dat de club geen enkel risico loopt, maar is dat wel zo?

Klopt de bewering dat KV Mechelen financieel geen enkel risico loopt?

Geen enkel risico, dat is over­dreven, maar op dit moment is het risico eerder beperkt. Het zit zo: enerzijds heeft Dieter ­Penninckx zeventig procent van de aandelen van KV Mechelen in handen. Maar anderzijds heeft hij vooral in het seizoen 2018-2019, toen KV Mechelen in 1B speelde, heel wat miljoenen moeten ­bijpassen om de rekening te doen kloppen. Dat geld heeft hij in ­persoonlijke naam geleend aan de club. Dat staat bij Malinwa in de boeken als schulden. Die moet de club dus vroeg of laat terug­betalen aan hem. Maar dat is niet meteen aan de orde omdat ze niet onmiddellijk opeisbaar zijn.

Een groter probleem is dat er momenteel niemand bij KV is met zulke diepe zakken als Penninckx om eventuele tekorten bij te ­passen. De club maakt zich sterk dat er geen cashflowprobleem is, maar de coronacrisis zal de ­financiën toch geen goed hebben gedaan. Overschotten zullen er dus sowieso niet zijn.

Foto: Dries Luyten

Kan het gerecht bij een veroordeling van Penninckx ook bij KV aankloppen?

Normaal gezien hebben de schuldeisers bij een faillissement van een onderneming, zoals in het geval van FNG, geen verhaal op het persoonlijk vermogen van de bestuurders/aandeelhouders. Alleen de middelen die in het ­bedrijf zelf steken, zouden dus kunnen gebruikt worden om openstaande schulden te betalen. Anders is het als blijkt dat een ­bestuurder zich schuldig heeft ­gemaakt aan fraude en manipulatie, waarvoor Penninckx in ­verdenking is gesteld. In dat geval zou Penninckx bestuurders­aansprakelijkheid kunnen op­lopen. En dan zou de muur tussen zijn persoonlijk vermogen en dat van zijn onderneming gesloopt worden.

Met andere woorden: in dat geval zouden de schuldeisers ook bij hem persoonlijk kunnen aankloppen en beslag laten ­leggen op zijn bezittingen, dus ook op zijn aandelen in KV en zijn schuldvorderingen aan de club. Maar dat is een proces van lange adem. Zeker aan het tempo dat fraudezaken in ons land worden behandeld, kan dit nog wel een aantal jaren aanslepen.

Kan (en wil) Penninckx zijn aandelen verkopen?

Penninckx heeft ongeveer ­zeventig procent van de aandelen in de club. Eerder had hij slechts 35 procent, maar na de veroordeling van Olivier Somers in het dossier ‘Propere Handen’ nam hij diens aandelen over. Of ­Penninckx zijn aandelen kan ­verkopen, is niet helemaal duidelijk. Normaal gezien zijn deze zijn eigendom en kan hij die dus ­verkopen aan wie hij wil. Maar het zou kunnen dat de onderzoeksrechter bewarende maat­regelen heeft opgelegd, waarbij zijn bezittingen worden bevroren. Dit om te voorkomen dat hij zich bewust verarmt en er dus niks meer overschiet voor de schuld­eisers bij een eventuele veroor­deling. Maar dat is eerder uitzonderlijk. Wel valt te horen dat een van de schuldeisers in het ­faillissement een Pauliaanse vordering wil indienen, waardoor de aandelen verbeurd zouden verklaard worden of in handen komen van de andere aandeel­houders. Maar dat alles maakt weinig kans.

Foto: BELGAIMAGE

Blijft de vraag of Penninckx zelf wel wil verkopen. Hoezeer de club hem ook wil ­duwen naar een verkoop, hij is zelf nog enorm gehecht aan KV en ziet het niet zitten om de macht bij de club uit handen te geven. Na de teloorgang van FNG ziet hij KV Mechelen als een positief ­project waar hij zich nu aan kan optrekken. Bovendien zou hij nu naar alle waarschijnlijkheid ook met verlies moeten verkopen: eventuele kandidaten weten ook in welk moeilijk parket Penninckx zich momenteel bevindt.

Wat kan de club zelf doen?

Weinig, vermits Penninckx de economische macht heeft en dus uiteindelijk beslist. Hij kan wel opzijgeschoven worden als voorzitter van de raad van bestuur, maar dat is eerder window­dressing naar de buitenwereld toe. Het is logisch dat de club nu probeert de rangen te sluiten en zo positief mogelijk te communiceren. Ze wil graag het goede imago van de club behouden om eventuele investeerders niet af te schrikken. In de wandelgangen valt te horen dat er toch een ­aantal kandidaten zijn uit binnen- en buitenland die geïnteresseerd zijn in de aandelen van KV ­Mechelen. Maar zij willen hun geld natuurlijk niet steken in een club waarvan ze niet weten wat er op korte en lange termijn gaat ­gebeuren. Bovendien zijn buitenlandse investeerders tot nader ­order ook nog steeds niet welkom Achter de Kazerne. Dat staat zo in de statuten van de club.

Wat is het worstcasescenario?

Dat zou zijn dat er momenteel bewarende maatregelen liggen op de aandelen van Penninckx. Dan zou de club muurvast zitten zolang het onderzoek loopt en het proces achter de rug is. In ­concreto zou Penninckx in dat ­geval dus alles voor het zeggen blijven hebben bij KV Mechelen, maar kan hij geen extra geld in de club pompen en kunnen er ook geen nieuwe investeerders worden aangetrokken. Bij een ­eventuele veroordeling zouden de schuldeisers van FNG beslag kunnen leggen op deze aandelen en ze verkopen aan de meest­biedende partij. KV Mechelen en zijn supporters verliezen op die manier alle controle over hun ­eigen club. De schulden aan ­Penninckx zouden in dat geval ook kunnen ingevorderd worden.

Wat is het bestcasescenario?

Dat hangt af vanuit welk standpunt je dat bekijkt. De club zou graag willen dat Penninckx zijn aandelen zo snel mogelijk van de hand doet, maar die kans lijkt klein. Penninckx zelf wil meer dan vijftig procent van de aan­delen en dus de macht bij de club in handen houden en hij hoopt op de vrijspraak. In ieder geval gaat KV Mechelen een onzekere tijd tegemoet.