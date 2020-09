KV Mechelen wil aangehouden hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx buitenwerken

KV Mechelen wil af van Dieter Penninckx. De raad van bestuur van de club besliste gisteren unaniem om binnen de twee weken een buitengewone algemene vergadering samen te roepen met het verzoek om het bestuursmandaat van Penninckx te beëindigen. Ook voor de eigendomsstructuur van de NV KV Mechelen wordt een oplossing gezocht. Penninckx bezit sinds vorige zomer 71,2% van de aandelen van de club.

De raad van bestuur gaat nu de mogelijkheden onderzoeken om die aandelen te laten verwerven door de andere aandeelhouders, waaronder ook de supporters. Om dat te doen moet er wel een akkoord worden gevonden met Penninckx die momenteel in de gevangenis van Mechelen verblijft. Op welke termijn dat kan gebeuren is nog onduidelijk.

‘Situatie straalt af op de club’

De ex-CEO van het failliete FNG kreeg gisteren voor de raadkamer van Mechelen te horen dat zijn aanhouding met een maand verlengd wordt. Vorige vrijdag werd hij opgepakt in het onderzoek naar financiële fraude omdat hij zijn voorwaarden zou hebben geschonden. Penninckx zal dus zelf niet aanwezig kunnen zijn op de buitengewone vergadering maar dat is ook niet nodig om zijn mandaat als bestuurder stop te zetten. “Op menselijk vlak leven we mee met Dieter maar de situatie van de zaak FNG is zo geëvolueerd dat die ook afstraalt op de club. De raad van bestuur besliste unaniem om duidelijkheid te brengen in het belang van de club”, reageerde Frank Lagast op de clubwebsite. Lagast werd vorige zomer nog door Penninckx binnen gehaald als nieuwe algemeen directeur op de club.

Leemans voorzitter RVB

Luc Leemans, sinds 2016 aandeelhouder bij KV Mechelen, werd aangesteld als opvolger van Penninckx als voorzitter van de raad van bestuur. De dagdagelijkse leiding van de club blijft in handen van het directiecomité bestaande uit Frank Lagast, Gert Van Dyck, Luc Leemans en Hans Van der Biesen.