4 op 10 jongeren liggen wakker door geldzorgen

Vier op tien jongeren liggen wel eens wakker door geldzorgen, dat blijkt uit onderzoek van de federatie van de financiële sector Febelfin. Jongeren blijken bovendien niet veel over geld te weten, en dat zorgt op termijn voor problemen. De jongeren die geldzaken haten, blijken ook vaker geldproblemen te hebben.

Waarom jongeren wakker liggen van hun centen, blijkt divers te zijn. 15- tot 19-jarigen maken zich vooral zorgen over voldoende geld voor nieuwe kleren. 20- tot 30-jarigen hebben de grootste geldzorgen over het betalen van de huur of afbetaling van een huis of appartement en of ze daarnaast nog voldoende kunnen sparen. Wie niet studeert en nog thuis woont, maakt zich zorgen over het kunnen afbetalen van een auto.

Opvallend: maar liefst de helft van de jongeren haat het om met geld bezig te zijn. Febelfin maakt zich zorgen om die cijfers. “Wie niet op de hoogte is van zijn financiële situatie en niet graag met geld bezig is, heeft ook meer financiële problemen”, klinkt het. Amper 27 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze genoeg weten over geld. Een kwart geeft aan weinig tot niets te weten over geld.

Alhoewel de meeste jongeren thuis te rade gaan over geld, wil Febelfin een grotere bewustwording op de schoolbanken. “We pleiten er echt voor om dit zo ruim mogelijk mee op te nemen in de eindtermen.”

Febelfin start nu met het platform mijngeldenik.be. Influencers zoals Eline De Munck en Chuki Beats moeten het platform bekendmaken onder de jongeren. Ze delen ook hun eigen ervaringen met geld. “We willen jongeren duidelijk maken dat het oké is om over geld te praten. Er mag geen taboe rond hangen”, zegt Febelfin.