Apple loopt Belgische corona-app voor de voeten: “Elke grapjas kan paniek zaaien”

Het moet voor veel iPhone-gebruikers schrikken geweest zijn. De Belgische corona-applicatie ‘CoronAlert’ heeft vertraging opgelopen, maar op hun Apple-schermpjes verschijnt tegenwoordig toch informatie over eventuele contacten met een coronapatiënt. Apple lanceerde naast de nationale initiatieven zijn eigen functionaliteit, voornamelijk om het gat in de Amerikaanse markt te vullen.

Maar haar functie is nu dus ook in België beschikbaar. “En dat frustreert ons toch”, zegt professor Bart Preneel, die de communicatie voor het Belgische CoronAlert op zich neemt. “Vooral omdat de functie van Apple niet met de officiële testresultaten van Sciensano werkt, zoals wij. Op die manier kan elke grapjas zeggen dat hij besmet is, en zo paniek zaaien.”

De officiële Belgische app komt er normaal gezien eind september. Dat is sowieso later dan gepland. Volgens Preneel ligt een oordeel van de Raad van State aan de basis van die vertraging. “Onze app en de bijhorende wetgeving moet eerst nog geratificeerd worden door de lidstaten van de EU vooraleer we kunnen beginnen met een testfase”, zegt Preneel. “Een rare beslissing van de Raad van State, want andere landen moesten dat niet.”