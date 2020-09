Apocalyptische beelden: platgebrand stadje in Oregon kleurt felrood

Apocalyptische beelden uit de VS: de straten van het verwoeste Talent, een stadje in de staat Oregon, zijn bedekt met een dikke laag felrode materie - een vlamvertragende substantie - na het blussen van de bosbranden. Een half miljoen mensen hebben de regio van de Amerikaanse westkust al moeten verlaten sinds de bosbranden begin augustus begonnen. Meer dan 1,6 miljoen hectare ging al in vlammen op en vijfendertig mensen zijn omgekomen.