Dynamo Kiev verslaat AZ en wacht op AA Gent in laatste kwalificatieronde Champions League

Dynamo Kiev heeft dinsdag in de derde voorronde van de Champions League met 2-0 de maat genomen van AZ Alkmaar. De Oekraïners zijn de volgende tegenstander van AA Gent, indien de Buffalo’s zelf hun kwalificatieduel in de eigen Ghelamco Arena tegen Rapid Wenen winnen. De duels in de derde voorronde van het kampioenenbal gaan dit jaar omwille van de coronapandemie in één wedstrijd door.

Gerson Rodrigues opende in de 49e minuut de score voor Kiev, Mykola Shaparenko bepaalde in de slotfase de eindstand. AZ was in de eerste helft de betere ploeg. Heel veel kansen leverde dat overwicht echter niet op. Dynamo Kiev kwam na rust ook nauwelijks in de problemen en toonde zich efficiënter voor doel. Voor AZ wacht het vangnet van de poulefase van de Europa League.

