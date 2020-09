Gareth Bale praat met Tottenham Hotspur over terugkeer: “Het is de plaats waar hij nu wil zijn”

Tottenham Hotspur en Gareth Bale onderhandelen over een terugkeer van de Welshe winger naar de Premier League. “Gareth houdt nog altijd van Spurs. Het is de plaats waar hij nu wil zijn”, vertelde zijn makelaar Jonathan Barnett aan BBC Sport Wales. Het zou gaan om een uitleenbeurt.

Bale ruilde Tottenham zeven jaar geleden voor Real Madrid voor zo’n honderd miljoen euro. Daarmee was de razendsnelle Welshman op dat moment de duurste voetballer aller tijden. Ondanks vier keer eindwinst in de Champions League en meer dan honderd goals voor Real wordt het allerminst een vertrek door de grote poort. Onder trainer Zinedine Zidane werden de optredens van Bale voor Real almaar schaarser. Na de corona-onderbreking kwam hij nog maar in twee van de twaalf wedstrijden die Real speelde in actie. Uit frustratie over zijn gebrek aan speeltijd drong Bale vorig jaar al aan op een transfer naar China, maar die overgang ging uiteindelijk niet door.

Nu zou een terugkeer naar Noord-Londen dus een concrete optie zijn, melden onder meer BBC, Sky Sports en Telegraph. Die laatste meldt dat Dele Alli in de deal betrokken zou worden. De aanvallende middenvelder zou op huurbasis naar Bernabeu trekken.