“Douches en kantines zijn bron van besmetting”, maar Ben Weyts ziet probleem niet

Matchke spelen, gezellig samen douchen en dan zingend de kantine in: in Lanaken heeft dat minstens 15 coronabesmettingen opgeleverd na de match VC Kesselt-Rivo Riemst. “Niet het sporten op zich is het probleem”, zeggen virologen. “Wel de douches en de kantine achteraf. Dat moet veel strikter opgevolgd worden.” Minister Ben Weyts ziet geen probleem. “Het zou pas opmerkelijk zijn als er geen besmettingen waren.”

Was het tijdens het douchen of tijdens het feestje in de kantine achteraf? Wat alleszins duidelijk is, is dat de spelers van Rivo Riemst elkaar massaal besmet hebben met het coronavirus na de oefenmatch ...