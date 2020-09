Wie snapt al die coronacijfers eigenlijk nog? “Dreigingsniveau 2, zoals voor terreur, dat is tenminste duidelijk”

We worden elke dag overspoeld door cijfers, maar missen daarbij de duiding om ze juist te kunnen interpreteren. Dat klagen rector Rik Van de Walle en enkele collega’s van de Universiteit Gent aan in een open brief. “Dreigingsniveau 2, zoals voor terrorisme, dat is tenminste duidelijk”, zegt infectioloog Steven Callens (UZ Gent). Wij maken u wegwijs in de stortvloed aan cijfers, en wat ze wel en niet betekenen.