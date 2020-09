Luide ontploffing schrikt Elverdinge bij Ieper op: zware schade bij bandenherstelplaats

Ieper / Elverdinge - Het Ieperse dorp Elverdinge werd dinsdagavond opgeschrikt door een luide ontploffing ter hoogte van een bedrijf, dat tractorbanden herstelt. De schade is groot, maar er vielen geen slachtoffers.

De explosie was even voor 21 uur te horen en situeerde zich ter hoogte van de voormalige bedrijfsgebouwen van schrijnwerkerij Hardy in de Ieperse deelgemeente Elverdinge. Op de site bevinden zich nu enkele bedrijven, waaronder een carwash en een herstelplaats voor tractorbanden. In de onmiddellijke omgeving was de schok duidelijk te voelen. “We waren aan het serveren in ons restaurant toen we de enorme knal hoorden en zelfs trillingen voelden”, getuigt Sandra Nys, mede-uitbaatster van de sterrenzaak Hostellerie Saint-Nicolas, die ongeveer 150 meter verder ligt. “We hebben gelukkig nog geen schade opgemerkt bij ons.” Ook het nabijgelegen woon-zorgcentrum Home Vrijzicht leek aanvankelijk geen schade te hebben.

“De explosie sloeg enkele binnenmuren weg en zorgde voor structurele schade in een loods van de bandenherstelplaats”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “De oorzaak wordt momenteel onderzocht. De hulpdiensten hebben een search and rescue uitgevoerd.” De explosie zorgde voor een beperkte brand, maar die was snel onder controle. Een ladderwagen komt het dak controleren. Door de nabijheid van een hoogspanningscabine die nog onder stroom stond, kwam ook Eandis ter plaatse. De site is nog niet vrijgegeven door het parket.” De politie kon intussen vaststellen dat niemand gewond raakte bij het incident.