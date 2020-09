Frank Vercauteren is een optie voor KRC Genk na ontslag Wolf, deur staat weer open voor Dewaest

KRC Genk moet op zoek naar een nieuwe trainer, nadat het daags na de 5-2-nederlaag tegen Beerschot afscheid nam van Hannes Wolf. Voorzitter Peter Croonen liet al verstaan een ervaren coach te willen, waardoor de naam van Frank Vercauteren in beeld komt.

“De curve ging naar beneden en we hadden de indruk dat deze coach dat niet meer mee zou kunnen ombuigen. Daarom wilden we tijdig ingrijpen”, verantwoordde voorzitter Peter Croonen het ontslag van de 39-jarige Duitser. Genk is nu op zoek naar een ervaren coach om hem op te volgen. “Iemand die voor stabiliteit kan zorgen en de spelers een houvast kan geven.” In dat verband zou Frank Vercauteren een optie kunnen zijn. Die is vrij nadat hij enkele weken geleden aan de kant werd geschoven bij Anderlecht én hij heeft een verleden bij Genk. In 2011 leidde hij de club nog naar de titel.

Dewaest terug in A-kern?

Wordt Sébastien Dewaest deze week al opnieuw opgenomen in de A-kern? TD Dimitri de Condé buigt zich over het dossier, maar het ontslag van Hannes Wolf heeft de deur minstens op een kier gezet. Wolf had het eind vorige week gehad met Dewaest. De voormalige aanvoerder van RC Genk kon zich niet neerleggen bij zijn statuut van bankzitter en toonde dat op training met woord én daad. Na enkele zware tackles/opstootjes en een dispuut met zijn coach werd Dewaest door de club voor onbepaalde duur uit de A-kern gezet. Nu de Duitse coach ontslagen is, kan ook worden beslist dat de verdediger zijn straf heeft uitgezeten. Zeker nu Carlos Cuesta de wedstrijd tegen KV Mechelen moet missen door een schorsing.