REACTIES. Kums en Odjidja beseffen dat het nog beter moet: “Nu vooral blij met kwalificatie”

Het was geen overtuigende prestatie van AA Gent, maar daags na het ontslag van Laszlo Bölöni wisten de Buffalo’s wel te winnen van Rapid Wien. Interim-trainer Wim De Decker boekt zo een eerste succesje, maar weet ook: “We hebben wat geluk gehad.”

“Deze match moest absoluut gewonnen worden”, besefte Sven Kums na de zege. “Niet alles was perfect, ik denk dat dat logisch is”, verwees hij naar de moeilijke periode die AA Gent doormaakt, met die pijnlijke 3 op 15 in de Jupiler Pro League. “We kwamen pas na twintig minuten in de match, en na de 2-0 hadden we het beter moeten uitspelen. Zij hebben toen ook nog twee goeie kansen gehad. Maar dat analyseren we later nog wel. Ik denk dat we nu vooral blij mogen zijn met de kwalificatie.”

De middenvelder gooide ook een bloemetje richting interim-trainer Wim De Decker, die maandag halsoverkop moest overnemen nadat Laszlo Bölöni ontslagen werd. “Hij heeft niet veel tijd gehad nadat hij moest overnemen, maar hij heeft het samen met Peter wel heel goed gedaan.”

Foto: Photo News

“Het was niet supergoed vanavond, maar als je in een moeilijke situatie zit, begin je meestal met babystapjes”, klonk het bij Vadis Odjidja. “Ik denk dat we vanavond zo moeten zien: als een eerste stap in de goede richting. Zo’n overwinningen zullen ons meer en meer zelfvertrouwen geven. Dinamo Kiev? Dat gaat over twee matchen, dus uiteindelijk zal er wel wat meer marge zijn. We gaan nog bekijken hoe we dat aanpakken.”

De Decker: “Fier op de jongens”

Trainer Wim De Decker was opgelucht na de kwalifcatie voor de laatste voorronde van de Champions League. “Ik ben zeker en vast tevreden. Niet enkel met de zege, die een boost geeft aan de hele kleedkamer, maar ik heb toch ook zaken gezien waar ik heel blij van werd. Het eerste kwartier was wel erg nerveus, daarna ging het beter. En we moeten ook eerlijk zijn: naar het einde toe hebben we ook wat geluk gehad”, aldus een eerlijke coach. “De nervositeit was enorm, er stond zoveel druk op deze match. Je moet ook niet vergeten dat deze groep de voorbije weken toch heel wat heeft meegemaakt. Jongens waarvan je het niet verwachtte, hadden ineens toch heel wat afval in hun spel. Ik ben globaal gezien wel heel fier op deze jongens.”

En nu wacht Dinamo Kiev. “Het is een torenhoog cliché, maar we zullen het stap voor stap moeten doen. Nu zaterdag is het weer match, daar moeten we ook weer staan. Het is toch leuk voor een club als AA Gent dat je dergelijke matchen kunt spelen?”

Foto: Photo News

Dorsch: “Normaal ben ik ‘shit’ met het hoofd”

“Het was niet mijn eerste kopbalgoal”, lachte Niklas Dorsch na afloop. “Vorig seizoen scoorde ik bij Heidenheim ook al eens met het hoofd. Ik wist dat er een prima voorzet zou volgen toen Sven de bal had. En dan moet je op de juiste plek staan. Ik speelde vanochtend tennisvoetbal met de Oekraïense jongens, alles ging ver buiten toen ik met het hoofd wilde scoren. Iedereen lachte, want ik ben normaal gezien shit met het hoofd. Het is fijn dat ik zo kan scoren in deze belangrijke voorrondewedstrijd.”

Ondanks de zege en de kwalificatie voor de volgende voorronde blijft AA Gent nog op zoek naar zijn vertrouwde niveau. Maar volgens Dorsch gloort er stilaan licht aan de einder. “Er zijn heel wat goede spelers op het Gentse middenveld, maar in dit systeem is het voor mij makkelijk om mezelf in te passen. Zoals je vandaag zag, was dit een nieuwe stap in de goede richting. Daarom heb ik ook gekozen voor AA Gent. Ik wil elke match winnen. Natuurlijk begonnen we slecht, maar dit is een nieuwe start voor ons allemaal. We kijken nu vooruit.”