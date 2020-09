Anderlecht en Club Brugge houden hun hart vast voor meer besmettingen, Pro League is er gerust in: “Onze protocollen werken”

David Okereke bij Club Brugge, Michel Vlap, Peter Zulj en Timon Wellenreuther bij Anderlecht en vijf spelers uit de A-kern bij Westerlo. Het coronavirus maakt snel nieuwe slachtoffers bij onze profclubs. Alle besmettingen zijn van recente datum. Dat kan betekenen dat er deze week nog nieuwe slachtoffers vallen.

Het coronavirus en de Jupiler Pro League lijkt wel op een bekende roman van Agatha Christie. Club Brugge noteerde na Brandon Mechele zijn tweede positieve geval in de spelerskern. Bij Anderlecht testten drie spelers en twee kinesisten positief op het coronavirus. En bij Westerlo gaat het om vijf besmette spelers. Vanaf zeven coronagevallen in de A-kern heeft een club het recht een wedstrijd uit te stellen.

Bij Club Brugge moest David Okereke een test ondergaan omdat hij ziektesymptomen vertoonde. Uit de test bleek dat hij heel recent besmet is geraakt. De Nigeriaanse aanvaller speelde vorige zaterdag nog tegen Waasland-Beveren, de besmetting vond allicht tijdens zijn vrije tijd zaterdag of zondag plaats. Voorlopig testten geen andere spelers van Club positief, maar dat kan donderdag anders zijn wanneer alle spelers opnieuw een testronde ondergaan.

Brandon Mechele, die positief testte bij de nationale ploeg, moet een week langer in quarantaine. Bij een nieuwe controle bleek dat hij nog te veel virus in de neus heeft en er nog altijd kans is dat hij zijn medespelers besmet.

Foto: BELGA

Bij Anderlecht vermoedt men dat Michel Vlap, vorige week op vakantie in Griekenland, of Peter Zulj, opgeroepen voor de nationale ploeg van Oostenrijk, het virus uit het buitenland heeft meegebracht. Vlap testte eerder al positief en zit vaak met Zulj en invallersdoelman Timon Wellenreuther aan tafel. Ook Ognjen Vranjes en Antonio Milic zitten aan die tafel, maar zij testten negatief. Vandaag wordt iedereen opnieuw getest. De vrees bestaat dat er nieuwe gevallen optreden.

De Pro League maakt zich voorlopig niet druk. “Wat nu gebeurt, toont net dat onze protocollen perfect werken”, zegt woordvoerder Stijn Van Bever. “Spelers worden elke week getest en bij een positief geval wordt iedereen opnieuw getest. Wie positief is, wordt in quarantaine gezet.”

Bij Westerlo is de oorsprong van het coronavirus onbekend. De club uit 1B mist zondag vijf spelers uit de A-kern tegen Deinze. Pas vanaf zeven bevestigde gevallen kan het die wedstrijd uitstellen.

