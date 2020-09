Belgische ISIS-vrouw duikt op in Turkije

De Vilvoordse Noura Firoud (24) is in Turkije opgedoken met drie kinderen. Dat bevestigen meerdere bronnen aan De Morgen. Ze trok als 17-jarige naar Syrië, trouwde er met een Belgische jihadist en sloot zich aan bij ISIS. Het is nu wachten op haar overbrenging.

Noura Firoud was 17 toen ze in 2013 naar Syrië vertrok. Ze vormde een koppel met een andere Vilvoordenaar, Houssien Elouassaki, een boegbeeld van Sharia4Belgium. Van hem zijn beelden met zware wapens in Syrië. Toen hij sneuvelde, hertrouwde Firoud met Ammi Houdaifa, ook uit Vilvoorde. Firoud kreeg in Syrië drie kinderen, die nu ongeveer zes jaar, vijf jaar en drie jaar zijn. Met hen zou ze zich in augustus hebben aangemeld bij de Turkse autoriteiten.

In het verleden verscheen in de pers dat Firoud in een gevangenenkamp in Syrië verbleef. Het is niet duidelijk welk kamp.

Nog niet officieel

Turkije heeft ons land nog niet officieel op de hoogte gebracht. Het is dan ook onduidelijk of de vrouw op dit moment nog in detentie zit en of haar kinderen bij haar zijn. In principe blijven in Turkije enkel kinderen onder de drie jaar bij hun moeder in detentie.

Als ze nog vastzit, is het mogelijk dat Turkije hen op een vliegtuig naar België zet vanwege illegaal verblijf, zoals vorig jaar gebeurde met de zussen Fatima en Rachma Benmezian. Een andere optie is dat België in overleg met Turkije Firoud en haar kinderen repatrieert, zoals in juni gebeurde met Tatiana Wielandt, Bouchra Abouallal, Nadia Baghouri en hun zes kinderen.