HoGent start uitrol van eigen contacttracing voor 15.000 studenten

Gent - De Gentse hogeschool HoGent start woensdag met de uitrol van een eigen systeem van contactopvolging voor zowat 15.000 studenten en 2.000 personeelsleden. Op 15 campussen, goed voor 34 gebouwen, komen er op alle nodige locaties QR-codes. Wie die scant met zijn smartphone, wordt daarop anoniem gelogd. Wanneer iemand positief test en rapporteert, zal iedereen die met die persoon in contact kwam een waarschuwing ontvangen bij een volgende scan.

Woensdagmiddag start de hogeschool HoGent met de uitrol van het grootschalige tracingsysteem in gebouw T van campus Schoonmeersen, waar de eerste stickers aangebracht zullen worden. In de komende dagen wordt gekeken in welke volgorde gebouwen en lokalen het best worden aangepakt. Het gaat niet enkel om leslokalen, ook vergaderzalen, auditoria en ontspanningsruimtes krijgen stickers met QR-codes. Labo’s en practica krijgen prioriteit.

HoGent vraagt dat een COVID-positief geteste persoon zelf de authorisatiecode ingeeft die hij ontvangt van de dienst Preventie van HoGent. Zo worden anderen anoniem op de hoogte gebracht. In totaal worden 25 werkdagen uitgetrokken om de QR codes uit te rollen over het gebouwenpark van HoGent. Volgende week komt bij HoGent het academiejaar op gang.