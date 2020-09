Marc Van Ranst over exit uit Celeval : “Uit adviesraad gezet omdat we tegen versoepeling waren”

Marc Van Ranst looft Wilmès omdat ze in haar video tot actie ­oproept en niét gemakzuchtig zegt dat we met het virus moeten leren leven. De ­viroloog vindt dat ­verschillende politici in die modus verkeren, en wijt er de exit van experts als Pierre Van Damme, Geert Molenberghs en zichzelf uit de Celeval-adviesraad aan.

“De ­reden van het vertrek van de mensen die ik noemde, is heel simpel: we waren allemaal tegen versoepeling. Terwijl je in de politiek, maar ook bij Voka of Unizo, wél die wil hebt. Mensen onderschatten hoe fragiel de toestand is en hoe moeilijk je zo’n curve naar beneden krijgt. Het is alsof je een tanker bestuurt waarvan je pas twaalf dagen later ziet welke richting hij uitgaat.”

In de nieuwe adviesraad van de overheid die op versoepeling gericht is zit onder meer econoom Lieven Annemans, die mee een open brief ondertekende waarin Van Ranst kritisch benaderd werd.

