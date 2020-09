‘Eveline’ lokte Stan Van Samang naar omstreden app Kik om hem daar naaktbeelden te ontfutselen

De persoon die onder de schuilnaam ‘Eveline’ naaktbeelden ontfutselde van BV’s, lokte zanger Stan Van Samang (41) daarvoor naar de chatapp Kik. Het is via die weg dat de zanger de beelden heeft doorgestuurd. Kik is in België vrij onbekend, maar heeft in de Verenigde Staten al een omstreden reputatie opgebouwd.