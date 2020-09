Universiteiten van Antwerpen en Gent starten in code oranje

De universiteiten van Antwerpen en Gent starten het academiejaar volgende week in code oranje. Dat heeft vooral gevolgen voor de bezetting in de aula’s, zo blijkt uit persberichten van de uniefs.

“We willen het aantal studenten op onze campussen tijdelijk maar drastisch beperken, in de hoop zo snel mogelijk te kunnen schakelen naar code geel”, zegt Herman Van Goethem, de rector van UAntwerpen. De capaciteit van de aula’s wordt beperkt tot een vijfde. De practica kunnen normaal doorgaan, met voldoende onderlinge afstand en mondmaskers.

Met de overschakeling naar code oranje wil de universiteit de circulatie van studenten in Antwerpen substantieel verminderen. Aan de UAntwerpen studeren zo’n 22.000 studenten, in totaal telt de stad 50.000 studenten hoger onderwijs. “Onze beslissing kan ertoe bijdragen dat het virus zich minder verspreidt en dat het secundair onderwijs niet verder moet inbinden”, zegt Van Goethem. “De impact van code oranje is immers groter voor het secundair dan voor het hoger onderwijs.”

Aan de UGent gelden gelijkaardige beperkingen. Labo-oefeningen en practica gaan gewoon door, met mondmaskers. De bezetting in auditoria en leszalen wordt verlaagd naar een vijfde, en ook voor lessen in groepen tot 50 mensen gelden beperkingen.

De UGent is er zich van bewust dat de overschakeling naar oranje, een paar dagen voor de start van het academiejaar, geen evidente boodschap is. “Heel wat studenten ontvingen reeds hun lesrooster. De kans is zeer reëel dat dit eerstdaags zal moeten worden aangepast. Studenten houden daarom best de communicatie van hun opleiding en vakken in de gaten”, laat de universiteit weten.

De code oranje zal in Gent minstens vier weken gelden. In Antwerpen is er nog geen timing vastgelegd, luidt het daar. “Zo lang de coronacijfers blijven stijgen, zal er van een terugschakeling naar code geel geen sprake zijn”, zegt een woordvoerder.