Vier trainersontslagen na vijf speeldagen: een record voor de Belgische voetbalcompetitie

Het is niet de meest zekere job, voetbaltrainer in onze hoogste klasse. De Jupiler Pro League is amper vijf speeldagen onderweg en al vier coaches moesten hun koffers pakken, meteen goed voor een record.

Dinsdag besloot de Genkse bestuurstop om de samenwerking met Hannes Wolf stop te zetten, een dag voordien kreeg Laszlo Bölöni zijn C4 in de Ghelamco Arena. In Gent wezen ze eerder al Jess Thorup de deur en ook Frank Vercauteren moest zijn positie aan de zijlijn afstaan aan Vincent Kompany. De 4 wissels zorgen voor een record.

In 2011-2012 en 2017-2018 kwamen we het dichtst in de buurt met 3 ontslagen na 5 speeldagen. Racing Genk koos toen voor Pierre Denier en daarna voor Mario Been om Frank Vercauteren te vervangen, Guido Brepoels kwam in de plek van Franky Van der Elst bij STVV.

In 2017 gebeurde iets gelijkaardigs in Limburg: Bartolomé Marquez werd na twee speeldagen vervangen door Chris O’Loughlin bij de Kanaries en diezelfde O’ Loughlin moest daarna plaats ruimen voor Jonas De Roeck. Ook moest Runar Kristinsson na twee speeldagen opkrassen op Daknam: Peter Maes kwam in zijn plek bij Lokeren.