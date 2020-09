Granaten, auto’s in brand en schietpartijen: aanslagen in Antwerps drugsmilieu bestraft met celstraffen tot zes jaar

Vijf jonge mannen hebben woensdag van de correctionele rechtbank van Antwerpen celstraffen tot zes jaar gekregen voor een reeks aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu in het voorjaar van 2019. Het gaat onder meer om het in brand steken van auto’s, het beschieten van een woning en het gooien van een granaat in de buurt van het Antwerpse Park Spoor Noord.

De feiten kaderen in een conflict tussen rivaliserende clans. De reeks geweldsdelicten begon in de nacht van 5 op 6 maart 2019. Rond 4 uur werd brand gesticht aan een VW Golf in de Biekorfstraat en een BMW in de Rupelstraat in Antwerpen. Diezelfde ochtend werd rond 6.30 uur nog een Renault Clio in brand gestoken in de Emiel Vanderveldestraat in Hoboken.

De brandstichtingen, die de families F. en E.H. viseerden, werden toegeschreven aan Younes B. (24), Mohamed E.F. (23) en Youness E.M. (27). De feiten zorgden voor een tegenreactie, want in de nacht van 7 op 8 maart liet de familie E.H. een granaat ontploffen onder een wagen in de Dijlestraat, waar de ouders van Youness E.M. wonen.

Cirkel van geweld

De beklaagden reageerden op hun beurt door in de nacht van 11 op 12 maart een woning in de Biekorfstraat te beschieten, waar de familie F. woont. In de nacht van 15 op 16 maart 2019 lieten ze drie nepgranaten achter voor de woning van de familie E.H. in de Rupelstraat.

De beklaagden werden vervolgens opnieuw zelf geviseerd. Aan de woning van Mohamed E.F. in de Pretstraat ontplofte op 18 maart een échte granaat. Zij reageerden daarop een laatste keer door op 19 maart een granaat te gooien naar de woning van de familie F. in de Biekorfstraat. Meerdere gevels en wagens liepen schade op. Op de lepel van de granaat werd een vingerafdruk van Mohamed E.F. gevonden.

De rechtbank sprak zich woensdag enkel uit over de geweldsdelicten die de beklaagden zélf gepleegd hadden. De aanslagen waarvan ze slachtoffer werden, maken deel uit van een afzonderlijk onderzoek.