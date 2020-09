Spaanse voetbalbond remt transfer van Memphis Depay naar FC Barcelona af

Ronald Koeman wil zijn landgenoot Memphis Depay maar wat graag naar FC Barcelona halen. De Spaanse voetbalbond geeft hier voorlopig nog geen toestemming voor. Het binnenhalen van Depay strookt immers niet met beperkingen die door de overheid zijn opgelegd om een financiële puinhoop bij de Spaanse voetbalclubs te vermijden.

FC Barcelona en Depays club Olympique Lyon mogen dan wel een overeenkomst hebben over de transfersom van 30 miljoen euro voor de Nederlander, de overstap is nog niet meteen aan de orde, weet De Telegraaf. Het contract tot 2024 ligt klaar, maar Barcelona moet eerst zijn financiën op orde hebben.

De club van Lionel Messi voldoet volgens de volgens de RFEF nog niet aan alle voorwaarden vanuit de overheid om een financieel steunpakket te ontvangen om niet in de problemen te komen tijdens de coronacrisis. Barcelona zal dus nog spelers moeten verkopen. De clubs in La Liga kwamen overeen dat een transfer pas mag worden afgerond als daar extra inkomsten tegenover staan, een voorwaarde die door de overheid in het leven geroepen werd in deze ‘coronacrisislening’.