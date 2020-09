Procureur-generaal ontkent doofpot in zaak-Chovanec: “Willen we geen rechtsstaat meer zijn? Er is in Charleroi niets onder de mat geveegd”

Brussel -

“Heb toch eens wat meer vertrouwen in Justitie.” Procureur-generaal Johan Delmulle lanceerde woensdagochtend in de commissie een oproep, na de storm van kritiek in de zaak rond Jozef Chovanec (38), de Slovaakse man die in 2018 stierf op de luchthaven na een nacht in een politiecel. Delmulle ontkent met klem dat er sprake is van een doofpotoperatie.