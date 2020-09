Al 77 West-Vlaamse jongeren besmet na verblijf in Portugal. Gouverneur verwacht nog besmettingen

Al 77 West-Vlaamse jongeren zijn besmet geraakt met het coronavirus na een verblijf in de Algarve in Portugal. Dat meldde West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé woensdag. Ruim de helft ervan, 38 jongeren, namen deel aan een reis van Summer Bash, een organisatie die gespecialiseerd is in jongerenreizen. Die denkt dat de besmettingen plaatsvonden buiten de kampactiviteiten. Ook heel wat groepjes jongeren die los van het kamp huisjes huurden in de regio blijken besmet. De jongeren komen allemaal uit Zuid- en Midden-West-Vlaanderen.

Decaluwé roept jongeren die uit het gebied komen op om zich te laten testen en strikt de quarantainemaatregelen op te volgen. “Momenteel is de contacttracing nog volop bezig. Het is moeilijk om de jongeren die er los van het kamp waren in kaart te brengen”, zegt Decaluwé. De gouverneur verwacht dat er nog besmettingen zullen bijkomen. Burgemeesters en huisartsen van de getroffen gemeenten volgen de situatie nauw op.

Het gaat vooral over jongeren rond de leeftijd van 18 jaar, die binnenkort gaan studeren. Daarom lichtte de gouverneur ook verschillende hogescholen en universiteiten in. “Zij moeten alert zijn voor wanneer deze jongeren aan hun studies beginnen.”

Homeparty’s

Ook de organisatie van de Summer Bash-kampen roept jongeren op om zich te laten testen. Zelf werkt de organisatie actief mee aan de contactopsporing. “Wij stellen de nodige gegevens van deelnemers ter beschikking. We willen zo goed mogelijk helpen”, zegt woordvoerder Jordy S’Jongers van Summer Bash. De organisatie vermoedt dat de besmettingen vooral ‘s nachts hebben plaatsgevonden op homeparty’s in enkele villa’s.

Nadat Zuid-Frankrijk en Spanje rood kleurden, boekten heel wat jongeren apart een reis naar Albufeira in Portugal, klinkt het. “Die jongeren kenden elkaar en zijn elkaar gaan opzoeken buiten onze kampactiviteiten. We weten dat er in bepaalde villa’s, die niet van Summer Bash zijn, homeparty’s zijn gehouden.”

Strikte regels

Zelf werkt Summer Bash met strikte regels op hun kampen. “Die bleken te werken want we hebben over de hele zomer slechts één besmet persoon gehad in Malta. We weten niet of de besmettingen zijn gestart op de feestjes, maar ze zullen er zeker geen goed aan hebben gedaan.” In de villa’s van Summer Bash zijn geen feestjes gehouden. Daar werd volgens de organisatie op gecontroleerd.

“Het is jammer dat een succesvolle zomer zo moet eindigen”, zegt S’Jongers nog. De volledige crew van Summer Bash is negatief getest, maar zit momenteel preventief in quarantaine. De organisatie verwacht dat er nog besmettingen zullen bijkomen.

