Europees Commissievoorzitter haalt fors uit naar racisme en verwijst naar Aalst Carnaval: “Waar is de essentie van menselijkheid?”

Aalst - Van LGBTQ-vrije zones in Polen tot antisemitische carnavalskostuums in Aalst: Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft in haar State of the Union in het Europees Parlement opvallend fors uitgehaald naar racisme en discriminatie op het continent.

“Haat is haat, en niemand zou dat moeten pikken”, zo kondigde Ursula von der Leyen een nieuw actieplan tegen racisme aan. De Commissie gaat voorstellen om “de lijst van Europese misdaden uit te breiden tot alle vormen van haatmisdrijven en haatzaaierij, of het nu gaat om ras, religie, geslacht of seksualiteit”.

Daarnaast beloofde Von der Leyen ook Europees geld in te zetten om discriminatie op de arbeidsmarkt, huisvesting en in de gezondheidszorg te bestrijden. Een nieuwe antiracismecoördinator moet het werk van de Commissie op dit domein gestalte geven.

Aalst Carnaval

In haar pleidooi voor een Europa van diversiteit, gelijkheid en menselijke waarden haalde Von der Leyen naast de neergeschoten Amerikaan Jacob Blake en de discriminatie van Roma ook impliciet het carnaval van Aalst aan. “Waar is de essentie van menselijkheid wanneer antisemitische carnavalskostuums openlijk paraderen in onze straten?”

Von der Leyen gaf ook een uitbrander aan de Poolse gemeentes die zichzelf tot LGBTQ-vrije zones uitroepen. “Ik wil kristalhelder zijn. LGBTQ-vrije zones zijn zones die vrij zijn van menselijkheid en geen plaats hebben in onze Unie”. Ook op dat domein kondigde ze nieuwe initiatieven aan, met onder meer een pleidooi voor de wederzijdse erkenning van familiale relaties. “Wanneer je een ouder bent in één lidstaat, dan ben je een ouder in alle lidstaten.”