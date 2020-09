Antwerp rondt komst van Koreaanse verdediger af

Jae-ik Lee (links in het witte shirt) Foto: AFP

Antwerp FC staat op het punt zijn achterhoede te versterken met Jae-ik Lee, een 21-jarige linksvoetige centrale verdediger van 1m85 van het Qatarese Al Rayyan. Lee wordt voor één seizoen gehuurd, met optie tot aankoop.

De overgang hing al een tijdje in de lucht, maar door onder meer corona en visumproblemen liet de deal wat op zich wachten. Lee vertoeft inmiddels in België. Afhankelijk van zijn fysieke paraatheid zal hij eerst bij de beloften, of toch meteen bij de A-kern aansluiten. Binnen de club wordt hij gezien als een optie op de toekomst.

Lee speelde vorig jaar met Zuid-Korea nog de finale van het WK U20, maar verloor die toen van Oekraïne. Nadien ruilde hij zijn Zuid-Koreaanse club Gangwon FC in voor Al Rayyan, waar hij afgelopen seizoen elf keer in actie kwam, en één keer scoorde.