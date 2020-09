Amerikaans rapport maakt gehakt van Boeing en toezichthouder na crashes 737 MAX waarbij 346 doden vielen

Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag een vernietigend rapport uitgebracht over de ontwikkelingen rond de 737 MAX-toestellen van Boeing. Niet alleen de Amerikaanse vliegtuigbouwer krijgt ervan langs, ook de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA moet het ontgelden.

Het rapport van 250 pagina’s is tot stand gekomen na een 18 maanden durend onderzoek door de commissie Transport en Infrastructuur. “Boeing faalde in het ontwerp en de ontwikkeling van de MAX en de FAA faalde in het toezicht op Boeing en de certificering van het toestel”, luidt de conclusie.

De 737 MAX was het best verkopende vliegtuig van Boeing, totdat eind 2018 en begin 2019 twee toestellen kort na elkaar crashten. Dit kwam door problemen met het besturingssysteem.

Volgens de commissie waren de ongelukken niet het gevolg van een enkele fout. “Ze waren de afschuwelijke opeenstapeling van een reeks foutieve technische aannames door ingenieurs van Boeing, een gebrek aan transparantie aan de kant van het bestuur van Boeing, en zwaar onvoldoende toezicht door de FAA.”

Ook in een voorlopig rapport, gepubliceerd in maart, had de commissie al zwaar uitgehaald naar Boeing en de FAA. Ze sprak toen van een “fundamenteel gebrekkig en onveilig” vliegtuig. De 737 MAX-vliegtuigen staan sinds enkele dagen na de tweede crash wereldwijd aan de grond. Bij de twee ongevallen vielen in totaal 346 doden.