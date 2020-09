Twee spelers van Norwich City op weg naar Waasland-Beveren

De transferhonger van Waasland-Beveren is nog niet gestild. De Oost-Vlaamse club wil twee spelers huren van het Engelse Norwich City, dat dit seizoen in de Championship uitkomt. W-B hoopt eerstdaags de komst van Danel Sinani (23) en Melvin Sitti (20) af te ronden.

Sinani is een 23-jarige flankaanvaller die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan. De 21-voudig Luxemburgs international maakte afgelopen zomer de overstap van F91 Dudelange naar Norwich. Hij speelde in totaal 110 wedstrijden in de Luxemburgse eersteklasse voor Racing FC Union Luxembourg en F91 Dudelange. Daarin was hij goed voor 39 doelpunten en 35 assists.

Melvin Sitti is een 20-jarige Franse verdedigende middenvelder. De beloftevolle middenvelder streek in januari 2020 neer in Norwich, maar werd meteen een half jaartje uitgeleend aan ex-club Sochaux. In het seizoen 2019-2020 kwam hij in totaal 17 keer in actie voor de Franse tweedeklasser.