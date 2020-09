Biostatisticus Niels Hens over coronacijfers: “Verbijsterend hoe weinig informatie we krijgen”

“De cijfers wijzen op een toename”, stelde biostatisticus Niels Hens van de UHasselt bij Radio 1 woensdagochtend. Maar hij laakt ook hoe beperkt die gegevens zijn. Zo is geografische data inzake besmettingen nog steeds een blinde vlek: “Het is een verbijsterend na zo veel maanden nog altijd te weinig informatie te krijgen.”

De cijfers blijven maar stijgen in ons land. Hoewel het aantal ziekenhuisopnames relatief laag blijft, “wijzen de cijfers op een toename en dat is verontrustend”, zegt Hens. Wel benadrukt hij dat niet één van die parameters an sich zaligmakend is. “We moeten ze allemaal samen bekijken en dan interpreteren, maar we hebben eigenlijk nog altijd te weinig informatie om er een goed oordeel over te kunnen vellen en doelgerichte maatregelen te kunnen nemen.” Dat noemt Hens “verbijsterend”. “Geografische gegevens, welke bevolkingsgroepen…. gekoppeld aan de besmettingen. Dat zou enorm helpen om doeltreffende maatregelen te treffen en om zicht te krijgen op transmissieclusters.”