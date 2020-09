Duitse agenten maken deel uit van extreemrechtse chatgroepen: “Schande voor de politie”

Tientallen politiemensen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen worden ervan verdacht in extreemrechtse chatgroepen te hebben gezeten. Daar zouden beelden zijn verspreid van onder meer nazileider Adolf Hitler en hakenkruizen. De minister van Justitie van de deelstaat sprak volgens Duitse media over een “schande voor de politie”.

De autoriteiten verdenken politiemedewerkers van betrokkenheid bij het verspreiden en ontvangen van extreemrechtse propaganda. Een van de chatgroepen is volgens minister Herbert Reul opgericht in 2012 en bestaat dus al acht jaar. De bewindsman reageerde verbijsterd en zei dat “rechts-extremisten en neonazi’s niets te zoeken hebben bij de politie in Noordrijn-Westfalen”.

In totaal worden 29 politiemensen verdacht van betrokkenheid bij vijf chatgroepen met extreme en mogelijk strafbare inhoud, zoals bijvoorbeeld ook een gefotoshopte afbeelding van een vluchteling in een concentratiekamp. Bij meerdere agenten is een inval gedaan en betrokkenen worden volgens Reul geschorst.

De Duitse politievakbond laat de krant Rheinische Post weten dat bij de politie geen ruimte mag zijn voor dergelijke denkbeelden. Een bestuurder van de bond benadrukte ook dat de “kleine groep” geen goede afspiegeling is van de politie.