Na brand in Moria: meer dan 1.200 migranten ondergebracht in nieuw kamp op Lesbos

Meer dan 1.200 migranten hebben een nieuw onderkomen gekregen op het Griekse eiland Lesbos, nadat hun vorige opvangkamp in brand was gestoken. Dat hebben lokale media woensdag gemeld.

De Griekse overheid heeft nieuwe accommodatie ingericht in het vroegere Kara Tepe kamp op een berg ten noorden van de hoofdstad Mytilini. Zo’n 11.000 migranten blijven achter zonder onderkomen op het eiland, nadat een brand hun kamp vorige week in Moria vernielde.

Van de migranten in het kamp van Kara Tepe zijn er 35 die positief hebben getest op corona. Zij zijn in isolement geplaatst, zo laat het ministerie van Migratie weten volgens de staatszender ERT. De politie heeft zes jonge migranten, allen van Afghaanse herkomst, gearresteerd op verdenking van brandstichting.

Op het nabijgelegen eiland Samos woedde ook een brand in het kamp van Vathy waar nieuw aangekomenen worden geregistreerd. Het vuur is daar is onder controle van de brandweer. Ook op Samos zijn mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. Er verblijven 4.600 migranten op Samos.