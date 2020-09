Greenpeace: “Recordaantal aangestoken branden in Amazonegebied en Pantanal”

Het dreigt een rampzalig jaar te worden voor de natuur in Brazilië. In september zijn er een recordaantal aangestoken branden in het Amazonegebied en de Pantanal gesignaleerd. Ook de Cerrado staat weer in brand. “De vernietiging is het gevolg van de anti-milieuagenda van de regering-Bolsonaro”, klinkt het woensdag bij milieuorganisatie Greenpeace.

Het Braziliaans Instituut voor Ruimteonderzoek telde in de eerste 14 dagen van deze maand 20.486 hotspots in het Amazonegebied, een stijging van 86 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en het hoogste aantal in de afgelopen tien jaar. In de loop van het jaar werden 64.498 branden geregistreerd in het grootste regenwoud op aarde, dat aantal ligt 11,54 procent hoger dan vorig jaar.

In de Pantanal, het grootste moerasland ter wereld, werden tussen 1 en 14 september 5.300 hotspots geregistreerd, een stijging van 219 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor dit jaar bedraagt het totale aantal brandhaarden in het moerasland al 15.453, ofwel een stijging van 220 procent in vergelijking met 2019 en het hoogste aantal sinds het begin van de metingen in 1998. Eind augustus was al 12 procent van de Pantanal vernietigd door branden.

Ook de Cerrado, de meest biodiverse savanne ter wereld, staat in brand. Volgens INPE werden in de eerste 14 dagen van september 13.619 hotspots geregistreerd, een stijging van 9,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Alleen al dit jaar zijn er 37.824 brandhaarden geteld in de savanne.

De natuurbranden in de verschillende gebieden zijn niet natuurlijk. Greenpeace wijst met de vinger naar het beleid van Braziliaans president Jair Bolsonaro en zijn regering. “Al sinds hun aantreden ontmantelen ze stelselmatig alle instellingen voor milieubescherming. De regering-Bolsonaro moedigt de ontginning aan van ecosystemen die van vitaal belang zijn voor ons overleven op deze planeet”, stelt Sébastien Snoeck, expert bij Greenpeace België.

Greenpeace eist van overheden en bedrijven dat ze niet langer zaken doen met “bosvernietigers”, dat ze de productie en consumptie van vlees en zuivel drastisch verminderen, en dat ze met hun handelsbeleid veerkrachtige economieën ondersteunen die de natuur en de mens op de eerste plaats zetten.