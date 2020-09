A12 richting Antwerpen volledig dicht in Londerzeel na slippartij over olie

Londerzeel - De A12 richting Antwerpen is woensdag omstreeks 13.45 uur volledig afgesloten in Londerzeel. Daar zijn een vrachtwagen en een auto geslipt over olie op het wegdek, zo meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

De vrachtwagen staat in schaar en de auto is in de grasberm beland. De olie is afkomstig van een kraanwagen, die gestopt is langs de snelweg.

Hoe lang de hinder zal duren, is voorlopig onduidelijk. Het oliespoor moet opgeruimd worden. Wie van Brussel naar Antwerpen moet, kiest best voor de E19.

Het is de tweede keer woensdag dat een snelweg volledig afgesloten moet worden. Eerder was dat op de E17 richting Gent in Beervelde het geval na een zwaar ongeval.