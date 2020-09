OVERZICHT. Cijfers besmettingen en quarantaines in scholen bekendgemaakt: dit zijn de verschillen tussen Vlaamse provincies

In de twee weken sinds de heropening van de Vlaamse scholen hebben 0,05 procent van alle leerlingen en 0,05 procent van alle personeelsleden positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) woensdag bekendmaakte. Maar de verschillen tussen de provincies zijn groot.

In totaal testten 638 leerlingen en 86 personeelsleden positief. De verschillen tussen de provincies zijn wel groot: maar liefst één derde van het totale aantal besmettingen vond plaats in de provincie Antwerpen (218 leerlingen, 26 personeelsleden), gevolgd door Oost-Vlaanderen (155 leerlingen, 20 leerkrachten), Vlaams-Brabant (90 leerlingen, 3 leerkrachten), West-Vlaanderen (79 leerlingen, 14 leerkrachten) en Brussel (55 leerlingen, 8 leerkrachten). De provincie Limburg deed het met amper drie procent van alle besmettingen (41 leerlingen en 8 leerkrachten) opmerkelijk goed.

Als gevolg van de coronabesmettingen moesten 4.278 leerlingen (0,36 procent) en 368 personeelsleden (0,22 procent) in thuisisolatie.

Foto: Onderwijs Vlaanderen

“Het is nog erg vroeg om al grote conclusies te trekken”, zegt het kabinet van de minister over de cijfers. “Het virus heeft een incubatieperiode van ongeveer twee weken, en dus vertellen deze eerste cijfers vooral iets over het einde van de zomervakantie. Zo lijkt het er voorlopig nog op dat de meeste besmettingen opgelopen werden buiten de schoolmuren. Er lijken ook nog amper gevallen te zijn waarbij leerkrachten besmet worden door leerlingen.”

Code geel

Alle scholen begonnen dit schooljaar in code geel. Dat betekent dat alle leerlingen van alle leerjaren alle dagen naar school kunnen gaan. “Dankzij een fijnmazige aanpak kan er lokaal wel geschakeld worden naar een hoger pandemieniveau, als dat noodzakelijk blijkt op basis van de lokale situatie”, stipt het kabinet aan. “De onderwijspartners zijn zich altijd scherp bewust geweest van het feit dat er besmettingen zouden zijn in de scholen en dat er leerlingen en personeelsleden in quarantaine zouden moeten gaan. Bij een besmetting binnen de schoolmuren doen de CLB’s het contactonderzoek in de scholen.”

“We moeten nu vooral het hoofd koel houden”, aldus Weyts. “Dat betekent dat we de veiligheidsmaatregelen rigoureus moeten aanhouden. Het betekent ook dat iedereen de adviezen van de CLB’s en het Agentschap Zorg en Gezondheid goed moet opvolgen, zonder te overreageren met extra sluitingen of quarantaines. Want dan moeten te veel mensen getest worden, raakt het lokale zorgsysteem overbelast en het lokale leven ontregeld. De scholen en de CLB’s werken keihard om de scholen veilig open te houden voor zo veel mogelijk leerlingen, maar we mogen de aandacht nu absoluut niet laten verslappen.”

Voor iedereen consulteerbaar

Minister Weyts liet ook weten dat de cijfers – die verzameld worden door de CLB’s – vanaf nu voor iedereen consulteerbaar zullen worden (op onderwijs.vlaanderen.be), waar ze elke twee weken geactualiseerd zullen worden. “We geven volledige openheid van zaken over het aantal besmettingen en het aantal quarantaines in scholen. Om duidelijk te maken dat er wel degelijk iets aan de hand is, en dat we met z’n allen de veiligheidsmaatregelen moeten blijven naleven, zonder nu te verslappen. Maar evengoed om alles in het juiste perspectief te plaatsen, te nuanceren en dus niet te overreageren. Dat is onze manier om te leren leven met Covid en het recht op onderwijs te blijven garanderen.”

Het onderwijsveld vergadert donderdagavond opnieuw om eventuele maatregelen voor de scholen en de CLB’s te bespreken.